إنفانتينو: كرة القدم بدون جمهور ليست كما هي .. والعودة مرتبة بالأمان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

لا يتوقع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عودة الجماهير سريعًا لملاعب كرة القدم حتى مع تخفيف قواعد أزمة فيروس "كورونا".

وقال إنفانتينو في رسالة بالفيديو للاتحادات الـ211 الأعضاء في الاتحاد الدولي: "دعونا لا ننسى أنه يجب أن يكون هناك دائما مكان للجماهير".

وأضاف: "بكل وضوح كرة القدم بدون جمهور ليست كما هي، ولكن يجب أن نتحلى بالصبر عندما ندرس الموعد الأنسب لإعادة الجماهير للملاعب"

وتابع: "سنواصل العمل بدون كلل، ولكن بسرية واحترام، لتجاوز هذه الاجراءات المؤقتة، لنضمن عودة الجماهير بشكل آمن وبطريقة مسؤولة".

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وعادت منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا) بدون جمهور، وسيتبعها أيضا دوريات إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا قريبا. فيما بدأت أعداد محدودة من الجماهير تعود للمباريات في المجر.

وقال إنفانتينو إن الفيفا تستضيف عددا من المناقشات عبر الإنترنت مع الاتحادات المحلية وأصحاب المصلحة "لرسم شكل أفضل لكرة قدم في المستقبل".

وسيكون ضمن جدول أعمال هذه المناقشات أجندة المباريات الدولية وعدد المباريات التي يخوضها اللاعبون الكبار.

وقال إنفانتينو أيضا إنه سمع "اقتراحات مثيرة للاهتمام" بشأن التمويل والحوكمة من "حدود الرواتب وسقف الانتقالات أو آليات الضرائب الأخرى" وإنشاء صناديق الطوارئ.