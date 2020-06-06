بايرن ميونيخ يفقد نجميه أمام مونشنجلادباخ بالدوري الألماني

تأكد بشكل رسمي غياب نجمي فريق بايرن ميونيخ عن تشكيلته الأساسية خلال مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ في المباراة المقبلة، من بطولة الدوري الألماني الممتاز.

وسيغيب روبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر بعد حصولهما على البطاقة الصفراء الخامسة في البوندسليجا هذا الموسم خلال مجريات الشوط الأول ضد

باير ليفركوزن على ملعب باي آرينا في إطار الجولة الثلاثين بالدوري الألماني.

وبالتالي، سيغيب روبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر عن مباراة بايرن ميونيخ المقبلة ضد بوروسيا مونشنجلادباخ يوم السبت المقبل بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وحقق فريق بايرن ميونيخ فوزًا كبيرًا على باير ليفركوزن، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد باي أرينا، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من بطولة الدوري الألماني الممتاز.

بتلك النتيجة يعزز بايرن ميونيخ صدارته لجدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد 67 نقطة، بينما يحتل باير ليفركوزن المركز الخامس، برصيد 56 نقطة.