اتحاد الكرة ينتظر قرار الحكومة بشأن الدوري قبل الاجتماع مع الأندية

كشف مصدر باتحاد الكرة عن أن اللجنة المكلفة بإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني تنتظر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بشأن عودة النشاط الكروي واستئناف الدوري الممتاز من عدمه قبل اتخاذ أي خطوة بالاجتماع مع الأندية لبحث سبل استئناف المسابقة المحلية.
المصدر كشف عن أن خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، لجميع الاتحادات الأهلية واضح وينص على أن قرار عودة النشاط الكروي يرجع إلى حكومات الدول وهي صاحبة الحق الوحيد في تحديد إمكانية عودة النشاط الرياضي من عدمه واستئناف بطولات الدوري المتوقفة.
أشار المصدر إلى أنه في ظل عدم صدور قرارمن رئاسة الوزراء، ووزارة الرياضة بشأن عودة الدوري من عدمه فلا يصح مطلقا أن تجتمع اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد مع الأندية لمناقشة شكل عودة المسابقة احتراما لوجهة نظر الحكومة ولتأكيد كامل الاحترام للقيادة السياسية ووجهة نظرها في هذا الشأن، وبعد صدور قرار الحكومة ستبادر اللجنة بالاجتماع مع الأندية لبحث كل الأمور المتعلقة بالدوري وشكل استئنافه في حال تقرر استكمال المسابقة وفقا لما تراه الدولة.
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