شاهد.. بايرن ميونيخ يقهر ليفركوزن ويعزز صدارته للدوري الألماني

حقق فريق بايرن ميونيخ فوزًا كبيرًا على باير ليفركوزن، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد باي أرينا، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من بطولة الدوري الألماني الممتاز.

افتتح لوكاس ألاريو التسجيل لصالح باير ليفركوزن في الدقيقة العاشرة من الشوط

الأول، بعد ضغط كبير وسيطرة من قبل لاعبي ليفركوزن، في أول 9 دقائق من اللقاء، وفي الدقيقة 27 أدرك كينجسلي كومان هدق التعديل للبافاري، ثم أضاق جورتسكا الهدف الثاني في الدقيقة 42، وعزز جنابري بالثالث في الدقيقة 45 قبل لحظات من انتهاء الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني عاد البافاري لتسجيل رابع أهدافه عن طريق روبرت ليفاندوفسكي، في الدقيقة 66، قل أن يسجل فلوريان هدف ليفركوزن الثاني، وينتهي اللقاء بفوز بايرن ميونيخ برباعية مقابل هدفين.

بتلك النتيجة يعزز بايرن ميونيخ صدارته لجدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد 67 نقطة، بينما يحتل باير ليفركوزن المركز الخامس، برصيد 56 نقطة.