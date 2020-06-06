الأندية تناقش مصير الدوري في اجتماع "فيديو كونفرانس"

علمت "الوفد"، أن مسئولي أندية الدوري الممتاز، اتفقوا على عقد اجتماع "فيديو كونفرانس" خلال الأيام المقبلة، لمناقشة مصير الدوري وموقفهم حال استئناف البطولة أو إلغائها. مصير الدوري وموقفهم حال استئناف البطولة أو إلغائها. ولم يحدد مسئولو الأندية موعد الاجتماع، حيث تم الاتفاق على عقده عبر جروب "واتساب" يجمع مسئولي الأندية منذ فترة بعد توقف الدوري للحد من انتشار فيروس كورونا.

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