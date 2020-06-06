أمم أفريقيا تحسم مصير 3 وديات للمنتخب الأولمبي استعدادًا لطوكيو

تحسم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، المقرر إقامتها خلال يناير المقبل في الكاميرون، مصير 3 وديات يخوضها المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، استعدادًا لأولمبياد طوكيو العام المقبل.

وأكد غريب لـ "الوفد"، أنه في حالة إقامة كأس الأمم الأفريقية في موعدها خلال يناير المقبل، فإن المنتخب سيخوض 3 وديات، أما إذا تأجلت البطولة،

لن تقام الوديات الثلاثة.

وتابع أن إقامة البطولة في موعدها ستمكن الجهاز الفني من ضم اللاعبين وإقامة معسكر بشكل طبيعي خاصة وأن الدوري سيكون متوقفًا وبالتالي الأندية ليس لديها ارتباطات، عكس الوضع حال تأجيل البطولة.