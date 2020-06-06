توصل النادي الأهلي لاتفاق مع البرازيلي هندريك هيلمكه لاعبه الأسبق لتسوية مستحقاته المتأخرة التيتبلغ 990 ألف دولار.
وأقنع مسؤولو الأهلي وعلى رأسهم محمودالخطيب رئيس النادي بتقسيط المستحقات على 3 دفعات.
واستقر مسؤولو الأهلي على تسوية هذا الأمر بدلاً من التصعيد للمحكمة الرياضية الدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يتوصل لاتفاق مع هندريك بشأن مستحقاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.