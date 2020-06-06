الأهلي يتوصل لاتفاق مع هندريك بشأن مستحقاته

توصل النادي الأهلي لاتفاق مع البرازيلي هندريك هيلمكه لاعبه الأسبق لتسوية مستحقاته المتأخرة التي تبلغ 990 ألف دولار. تبلغ 990 ألف دولار. وأقنع مسؤولو الأهلي وعلى رأسهم محمود الخطيب رئيس النادي بتقسيط المستحقات على 3 دفعات. الخطيب رئيس النادي بتقسيط المستحقات على 3 دفعات. واستقر مسؤولو الأهلي على تسوية هذا الأمر بدلاً من التصعيد للمحكمة الرياضية الدولية.

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