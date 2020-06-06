بث مباشر لمباراة بوروسيا دورتموند وهيرتا برلين بالدوري الألماني

تقدم "بوابة الوفد" بث مباشر لمباراة بوروسيا دورتموند وهيرتا برلين، والتي تقام مساء اليوم السبت، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من بطولة الدوري الألماني الممتاز.

وكان الدوري الألماني قد توقف منتصف شهر مارس الماضي إثر تفشي وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، في العالم بأسره، قبل أن تقرر الحكومة عودة النشاط الرياضي مرة أخرى يوم 16 مايو الماضي، بدون

حضور جماهيري، ومع الاحتفاظ بكافة الإجراءات الصحية الوقائية المتبعة في هذه الجائحة العالمية.

بوروسيا دورتموند يدخل المباراة وهو وصافة جدول ترتيب الدوري، برصيد 60 نقطة، جمعهم من خوض 29 مباراة، فاز منهم في 18 مباراة، وتعادل في 6 وخسر 5.

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فاز ست مباريات متتالية في سباق الدوري، لكن القطار الأصفر توقف في الأسبوع الـ28، عندما خسر من المتصدر، بايرن ميونيخ، ليبتعد الفارق بينهما إلى 7 نقاط، كن دورتموند عاد إلى طريق الانتصارات مرة أخرى في الجولة الماضية بالفوز على بادربورن.

بينما استطاع الفريق العاصمي الفوز في مباراته الأخيرة ضد أوجسبورج بهدفين مقابل هدف، ليحتل المركز التاسع برصيد 38 نقطة، فيما يحتل دورتموند المركز الثاني بـ60 نقطة بفارق 7 نقاط عن بايرن ميونيخ متصدر الدوري، ويسعى في هذا اللقاء لتقليص الفارق.