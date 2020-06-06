كهربا يستغل فترة التوقف ويذبح عجلًا

حرص محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلي على ذبح عجل وتوزيعه على أهالى منطقته في مصر القديمة. ونشر كهربا مقطع فيديو له وهو يرتدي الكمامة برفقة بعض أصدقاءه وهو يقوم بذبح العجل. وتعرض كهربا في الفترة الماضية لبعض المشاكل على رأسها إيقافه لنهاية الموسم على خلفية أحداث لقاء الزمالك في السوبر المحلي والتي تم تخفيضها إلى 8 مباريات.

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