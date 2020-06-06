أيمن أشرف يتعرض لحادث سير

تعرض أيمن أشرف مدافع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني إلى حادث سير. ونشر أيمن أشرف صورا لسيارته بعد الحادث وتهشم جزء من الزجاج الخلفي . وتفاعلت جماهير النادي الأهلي مع أيمن أشرف الذي أكد أنه بخير ولكن سيارته التي تعرضت لبعض التلفيات.

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