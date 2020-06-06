محمد عثمان يتصدر تريند تويتر بعد تهديد مرتضى منصور

تصدر المحامي محمد عثمان تريند “تويتر”، عقب تصريحاته الساخنة، التي توعد من خلالها رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، وتهديده بالرد عليه.

وأشعلت تصريحات محمد عثمان الأخيرة والتي هدد فيها رئيس الزمالك مرتضى منصور، منصات السوشيال ميديا وفي مقدمتها “تويتر”.

وكان محمد عثمان قد أطلق تصريحات نارية ضد مرتضى منصور، وتوعده بالرد على خلفية هجوم الأخير عليه خلال اليومين الماضيين.

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وقام بعض المغردون بدعم محمد عثمان ضد مرتضى منصور عن طريق تدشين هاشتاج “عثمان افضح مرتضي” والذي أصبح تريند على “تويتر”.

وفتح مرتضى منصور النار على محمد عثمان على خلفية اتخاذ إدارة الاهلي قرارا بمقاضاة نادي الزمالك بسبب وضعه لافتات كتب عليها “الزمالك نادي القرن الحقيقي” داخل أروقة النادي.

وتقدم محمد عثمان باعتذار إلى إدارة الاهلي عن رئاسة اللجنة القانونية، من أجل التفرغ للرد على اتهامات وتجاوزات مرتضى منصور ضده.

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