أهداف مباراة باير ليفركوزن وبايرن ميونخ في الدوري الألماني

نقدم لكم جميع أهداف ولقطات مباراة بايرن ميونخ وليفركوزن ضمن مباريات اليوم السبت 6-6-2020 في الدوري الألماني، لحساب الجولة 30.

يستضيف ملعب باي آرينا مباراة باير ليفركوزن وبايرن ميونخ في تمام الساعة 13:30 بتوقيت جرينيتش، 15:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت السعودية.

تنقل مباراة بايرن ميونخ وليفركوزن على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي” من كابينة التعليق في العاصمة التونسية.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الأول بطبيعة الحال، برصيد 67 نقطة، بينما يحتل ليفركوزن المركز الخامس برصيد 56 نقطة بفارق الأهداف عن بوروسيا مونشنجلادباخ.

إليكم أهداف المباراة

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تقدم باير ليفركوزن أولاً عن طريق المهاجم الارجنتيني “ألاريو” الذي استثمر أول هفوة بدفاعات البايرن وتسلم كرة من الجهة اليسرى وتوغل وسدد كرة تباغت نوير.

| بث مباشر | مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وليفركوزن في الدوري الألماني

وسرعان ما تعادل بايرن ميونخ بهدف سجله كينجسلي كومان قبل أول نصف ساعة من انفراد صريح بالمرمى وتصويبة في الشباك.

وتقدم البايرن للمرة الأولى في النتيجة مع حلول الدقيقة 40 عبر النجم “جرويتسه” من تصويبة زاحفة رائعة باغتت حارس باير ليفركوزن.

وسجل البايرن الهدف الثالث عن طريق النجم “سيرجي جنابري” ليقتل المباراة تمامًا أمام أي محاولة ليفركوزنيه.