الزمالك يؤمن على صفقة الأنجولي اري بابل “إلكترونيًا”

يخشى مسؤولو الزمالك من ضياع صفقة لاعب أول اغسطس الأنجولي آري بابل، بسبب عدم توقيع اللاعب على عقد انتقاله للفريق، في ظل تعليق حركة الطيران على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وينوي مسؤولو الزمالك الحصول على توقيع آري بابل إلكترونيا، في ظل صعوبة حضوره إلى القاهرة في الوقت الراهن من أجل التوقيع على عقود انضمامه لعدم وجود طيران بين البلدين في الفترة الحالية.

وكشف وكيل آري بابل عن تلقيه العديد من العروض، لحصول بعض الأندية على خدماته خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويود مسؤولو الزمالك حسم هذا الملف بالحصول على توقيع اللاعب عن طريق البريد الإليكتروني، خشية توقيع اللاعب لفريق آخر في ظل العروض الكثيرة المقدمة له حسب تأكيدات وكيله.

ويسعى الزمالك لضم جناح أول اغسطس الأنجولي، في صفقة انتقال حر، حيث ينتهي تعاقد اللاعب مع ناديه بنهاية الموسم الحالي.

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