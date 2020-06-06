مدرب الجزائر جمال بلماضي ينفي الاتصال بنجم ريال مدريد

كذب الاتحاد الجزائري وكذلك المدير الفني لمنتخب الجزائر “جمال بلماضي” بشكل قاطع، إجراء أي اتصال مع “جوناثان شميد” لاعب فريق فرايبورج الألماني وأيضًا “لوكا زيدان” حارس مرمى ريال مدريد الإسباني المعار إلى راسينج سانتاندر.

واعترف شميد في تصريح لمجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية قائلاً إنه تحدث مع بلماضي، معبراً عن استعداده للعب مع منتخب الجزائر، في حال حصوله على الجنسية الجزائرية، على اعتبار أن والد أمه له أصول جزائرية.

وصرح بلماضي عبر الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري قائلاً “لربما تم الاتصال بهم من طرف أشخاص منتحلين اسمي، بالنسبة لي لم يسبق لي أن تحدثت مع هذا اللاعب لا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولن أغير طريقة عملي اليوم، فيما يخص معالجة ملف أي لاعب مهم للمنتخب الوطني”.

وأضاف “لذلك أنا أفند هذه الأخبار الرائجة، وأغتنم الفرصة من أجل أن أقول الأمر ذاته بخصوص التواصل مع الحارس لوكا زيدان، رغم أنني لم أشأ الرد في وقتها، ولن أرد مستقبلاً على هذا الكذب والافتراء، ما دامت المعلومة لم تأتِ على لسان المعني بالأمر”.

وتحدثت تقارير صحفية في وقت سابق عن رغبة لوكا زيدان، نجل الأسطورة الفرنسية “زين الدين زيدان” والمنحدر من أصول جزائرية، في اللعب للمنتخب الجزائري.

..