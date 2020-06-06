المقاولون يرد على شائعات توقيع طاهر طاهر للزمالك

نفى نادي المقاولون العرب ما ذكرته بعض التقارير الصحفية، حول حصول نادي الزمالك على توقيع جناح الفريق “طاهر محمد طاهر”، تمهيدا لضمه إلى صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وشدد المشرف على الكرة في نادي المقاولون “محمد عادل” على عدم صحة توقيع لاعب الفريق طاهر محمد طاهر لنادي الزمالك، واصفا ذلك بأنه “شغل وكلاء”.

ورفض المقاولون في أكثر من مناسبة العروض المغرية التي قدمها النادي الأهلي من أجل الحصول على خدمات طاهر محمد طاهر تحسبا لرحيل رمضان صبحي.

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وأكد عادل أن طاهر محمد طاهر لن يلعب في مصر سواء عن طريق الزمالك أو الاهلي، مشددا على أن اللاعب سوف يرحل عن الفريق في حالة واحدة وهي الانضمام إلى أحد الأندية الأوروبية.

وأنهى المشرف على الكرة في المقاولون تصريحاته، مشيرا إلى أن طاهر محمد طاهر قام بتمديد تعاقده مع النادي، ليستمر لمدة 4 مواسم قادمة.

ويعد طاهر محمد طاهر أحد أبرز لاعبي الدوري المصري والمنتخب الأولمبي، وقدم مستوى متميز منذ ظهوره مع فريقه، لكن الإصابة التي كان قد تعرض لها الموسم الماضي عطلته بعض الشيء.

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