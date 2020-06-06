الأهلي يتخلص من صداع هندريك بـ “التقسيط”

تخلص النادي الأهلي من صداع لاعب الفريق السابق البرازيلي “هندريك هيلمكه”، بعد الاتفاق معه على جدولة مستحقاته المالية عن طريق “قسطين”.

وتوصل مسؤولو الاهلي إلى اتفاق مع هندريك، على منحه مستحقاته المالية التي تبلغ 950 ألف دولار على دفعتين.

وكان هندريك قد قدم شكوى رسمية إلى المحكمة الرياضية الدولية ضد الأهلي، للحصول على مستحقاته المالية، وأقرت المحكمة احقيته في الحصول على مبلغ 950 ألف دولار.

ونجح مسؤولو الأهلي في غلق ملف هندريك بعد سنوات من النزاع بين الطرفين، بعد الاتفاق الودي التي تم بينهما مؤخرا.

وانضم هندريك إلى صفوف الاهلي في عهد رئيس النادي السابق محمود طاهر موسم 2014-2015، وقرر اللاعب شكوى النادي، للمطالبة بالحصول على باقي قيمة عقده، عقب صدور قرار بفسخ تعاقده من جانب واحد بعد 6 أشهر فقط من انضمامه.

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