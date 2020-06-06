رياضة | قطار بايرن ميونيخ لا يتوقف ويدهس ليفركوزن ويقترب من التتويج بلقب الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 05:33 مساءً - انت الان تقراء خبر قطار بايرن ميونيخ لا يتوقف ويدهس ليفركوزن ويقترب من التتويج بلقب الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق بايرن ميونيخ فوزًا عريضًا وكبيرًا، على حساب مضيفه باير ليفركوزن بأربعة أهداف مقابل هدف هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم.

واقترب النادي البافاري بهذا الفوز من التتويج بلقب الدوري الألماني للمرة الثامنة على التوالي بعدما وسع فارق النقاط وبين أقرب منافسيه "بوروسيا دورتموند" إلى 10 نقاط كاملة.

Advertisements

كان ليفركوزن الباديء بالتسجيل عبر لوكاس نيكولاس ألاربو في الدقيقة 10، قبل أن يسجل كومان هدف التعادل للبايرن في الدقيقة 27، ثم أضاف ليون غوريتسكا الهدف الثاني في الدقيقة 42، وقبل نهاية الشوط الأول جاء الدور على سيرج جنابري ليضيف ثالث أهداف البافاري.

وفي الشوط الثاني أحرز روبرت ليفاندوفسكي الهدف الرابع للبايرن، قبل أن يقلص ريكارد فيرتنز النتيجة بتسجيله الهدف الثاني لليفركوزن في الدقيقة 89.

رفع بايرن ميونيخ رصيده بهذا الفوز إلى 70 نقطة في صدارة الدوري الألماني، فيما توقف رصيد باير ليفركوزن عند النقطة 56 في المركز الخامس.