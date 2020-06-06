رياضة | الأهلي يحسم مصير المؤشر والمسيليم

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 05:33 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم مصير المؤشر والمسيليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن نادي أهلي جدة السعودي، استقر على تمديد عقد ثنائي الفريق ياسم المسيليم وسلمان المؤشر خلال الفترة المقبلة، وذلك نظرًا للمستويات القوية التي قدمها الثنائي رفقة الأهلي.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عبر موقعها على الإنترنت اليوم السبت أن قرار الإدارة جاء بناء على التقارير الفنية الخاصة بهم بعد متابعتهم خلال مباريات الموسم الحالي بشكل خاص.

من جهة أخرى، أخذت المفاوضات التي بدأت خلال الأيام الماضية بين محمد الحارثي المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي الأهلي ولاعب خط وسط الفريق عبد الفتاح عسيري، منحنى إيجابيا خلال الساعات الماضية واقتربت من حسم الأمور.

ويتجه مسؤولي النادي إلى الوصول إلى اتفاق مع لاعبه لتمديد عقده الاحترافي لثلاث سنوات قادمة قبل دخوله الفترة الحرة والتي تخوله التوقيع لأي ناد دون الرجوع إلى ناديه الحالي.