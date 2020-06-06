رياضة | محمد الننى يعود لأرسنال بعد رفض مدرب بشكتاش استمراره مع الفريق

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 05:33 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد الننى يعود لأرسنال بعد رفض مدرب بشكتاش استمراره مع الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير تركية عن أن وافق المدير الفني لنادي بشكتاش التركي سيرجين يالتشين، على عودة المصري محمد النني لاعب وسط الفريق إلى ناديه أرسنال الإنجليزي بعد نهاية اعارته وعدم استمراره للموسم المقبل.

يمر محمد النني بأزمة كبيرة، مع فريق بشكتاش التركى، بعد رفضهم دفع مستحقات اللاعب المتأخرة لدى النادى التركى، قيمة رواتب 3 أشهر، حال إنهائه عقد الاعارة، والعودة إلى صفوف آرسنال.

ووفقًا للموقع التركي "فوتو سبور" أن الجانرز أخبر اللاعب محمد الننى، أنه لن يقوم بدفع قيمة الرواتب المتأخرة له مع بشكتاش، فى حال إنهاء عقد الإعارة الحالى، وعودته لصفوف فريق الجانرز.

Advertisements

وأوضحت تقارير تركية، أن قرر المدير الفني لنادي بشكتاش سيرجين يالتشين التراجع عن مطالبته للإدارة بتجديد إعارة محمد النني لمدة موسم أخر أو شراء عقده من نادي أرسنال الإنجليزي في ظل الخلاف القائم بين اللاعب المصري والإدارة.

وأضافت الصحيفة أن سيرجين يالتشين يرى أن الفريق يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تعويض محمد النني الذي هدد بقطع الإعارة والعودة إلى إنجلترا من جديد مثل أتيبا هيتشينسون وطوروقخان طوقوز، وسينضم لهما في الموسم المقبل فاتح أكسوي المعار إلى سيفاس سبور.