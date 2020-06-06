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رياضة | لاوتارو يصدم إنتر من أجل برشلونة

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كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 05:33 مساءً - انت الان تقراء خبر لاوتارو يصدم إنتر من أجل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة لاغازيتا ديللو سبورت الإيطالية، اليوم السبت، أن المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، أبلغ فريقه الحالي إنتر ميلان برغبته في الانضمام لبرشلونة.

عنونت الصحيفة غلافها بعبارة "اتفاق الوداع"، وأكدت أن لاوتارو اعترف لمدرب إنتر، أنطونيو كونتي، برغبته في الانتقال للبرسا، واللعب بجوار مواطنه النجم ليونيل الموسم المقبل.

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وعلى ما يبدو توصل كونتي ولاوتارو لاتفاق يلتزم اللاعب بموجبه بتقديم أقصى ما لديه طالما يرتدي قميص الإنتر.

ولم يتوصل برشلونة وإنتر ميلان لأي اتفاق رسمي حتى الآن، وتفيد تقارير صحافية بوجود خلافات بينهما بخصوص قيمة الشرط الجزائي للاعب المقدرة بـ111 مليون يورو.

ويصب برشلونة وإنتر ميلان تركيزهما في الوقت الحالي على قرب استئناف والإيطالي على الترتيب، بعد توقفهما بسبب أزمة .

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