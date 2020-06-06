رياضة | مدرب تونس يكشف موقف النقاز من الانضمام لمعسكر نسور قرطاج

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 05:33 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب تونس يكشف موقف النقاز من الانضمام لمعسكر نسور قرطاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المنذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس موقف حمدي النقاز لاعب نادي الزمالك السابق من الانضمام لقائمة نسور قرطاج في الفترة المقبلة.

وكان حمدي النقاز قد رحل عن صفوف نادي الزمالك في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية بعد الأزمة الكبرى مع إدارة القلعة البيضاء.

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وتواصل مدرب منتخب تونس مع حمدي النقاز من أجل ضمه في المعسكر المقبل للمنتخب، وأكد بأنه يثق باللاعب وبإمكانياته الكبيرة.

وأشار المنذر الكبير بأن حمدي النقاز يعد من أبرز اللاعبين في منتخب تونس خلال السنوات الماضية.

وأعلن مدرب منتخب تونس بأنه سوف يقيم معسكر لنسور قرطاج بعد انتهاء فترة التوقف والتي دامت لمدة 3 أشهر بسبب فيروس كورونا.