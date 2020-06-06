رياضة | ليفربول يصرف النظر عن فيرنر بعد اقترابه من تشيلسي

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 05:33 مساءً - انت الان تقراء خبر ليفربول يصرف النظر عن فيرنر بعد اقترابه من تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الألماني تيمو فيرنر نجم لايبزيج الألماني أصبح على أعتاب الإنضمام إلى صفوف تشيلسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك بعد أن صرف ليفربول النظر عن التعاقد مع النجم الألماني.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن ليفربول كان المرشح الأول للتعاقد مع فيرنر ولكن النادي الإنجليزي لن يتمكن من دفع الشرط الجزائي في عقد النجم الألماني.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول اتصل بفيرنر وأبلغه عدم قدرة الحمر على دفع الشرط الجزائي في عقده والذي تبلغ قيمته 60 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد أكدت توصل تشيلسي لإتفاق مع فيرنر وأنه لم يتبقى سوى بعض التفاصيل الصغيرة، حيث من المتوقع أن يعلن البلوز رسميًا ضم النجم الألماني في الأيام المقبلة.