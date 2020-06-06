رياضة | الأهلي يوافق على سفر فايلر للاطمئنان على أسرته

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 05:33 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يوافق على سفر فايلر للاطمئنان على أسرته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، على حصول السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أجازة من السفر إلى بلاده خلال الفترة المقبلة.

وتوقف النشاط الكروي في مصر، مطلع شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ومنح الخطيب رينيه فايلر أجازة، من أجل السفر إلى بلاده للإطمئنان على أسرته، عقب فتح خطوط المجال الجوي، في ظل تعليق النشاط الرياضي.

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ولم يسافر فايلر إلى بلاده منذ أكثر من ثلاثة أشهر، عقب بداية أزمة كورونا، منتظرًا أن تعود الحياة لطبيعتها من أجل السفر مره أخرى.

وفي سياق أخر، حسم فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف ثنائي الأهلي المعار من العودة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث أشارت تقارير صحفية مصرية، أن فايلر استقر على عودة صلاح محسن المعار إلى سموحة، وتجديد الإعارة لأحمد ياسر ريان المعار إلى الجونة.

وأضافت التقارير، أن فايلر أرسل تقرير لمجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، يفيد برغبته في عودة صلاح محسن نظرًا لحاجة الفريق الفنية لخدماته، ورفضه عودة أحمد ياسر ريان بسبب وجود مروان محسن وأليو بادجي وجونيور أجايي في خط الهجوم.