رياضة | دي ليخت يحسم مستقبله مع يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 05:33 مساءً - انت الان تقراء خبر دي ليخت يحسم مستقبله مع يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن الهولندي ماتياس دي ليخت نجم دفاع يوفنتوس الإيطالي رد على الشكوك المتعلقة بمستقبله مع السيدة العجوز في الفترة المقبلة.

وأكدت بعض التقارير الصحفية في الفترة الماضية أن برشلونة الإسباني أبدى اهتمامه بالتعاقد مع النجم الهولندي البالغ من العمر 20 عامًا.

وقال دي ليخت في تصريحات صحفية:"أنا سعيد جداً في يوفنتوس. أثناء التوقف، تم تداول بعض الشائعات عن مستقبلي".

واختتم دي ليخت تصريحاته قائلاً:"أنا أعمل هنا بكل جد وأشعر بالسعادة كل يوم في اليوفي".