رياضة | مدرب تونس يعترف بمفاوضات الزمالك مع نجم الصفاقسي

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 05:33 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب تونس يعترف بمفاوضات الزمالك مع نجم الصفاقسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتبط نادي الزمالك بالمفاوضات مع عدد من نجوم شمال إفريقيا خلال الفترة الأخيرة، في إطار خطة إدارة القلعة البيضاء لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

ويأتي حمزة المثلوثي قائد الصفاقسي التونسي على رأس اللاعبين المرشحين للانتقال لصفوف النادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، حيث أكدت تقارير صحفية اهتمام مسئولي القلعة البيضاء بالتعاقد معه بعد تألقه رفقة الفريق التونسي سواء في الدوري المحلي أو البطولة الإفريقية.

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ومن جانبه أكد المنذر الكبير، المدير الفني لمنتخب تونس، على اهتمام نادي الزمالك بالحصول على خدمات "المثلوثي" في الميركاتو الصيفي، وأن مسئولي النادي قدموا عرضًا لنادي الصفاقسي التونسي للتعاقد مع اللاعب لتمثيل الفريق الأبيض بالموسم الجديد.

وأضاف مدرب منتخب تونس في تصريحات تليفزيونية: " حمزة المثلوثي أبلغني بتلقيه عروض من مصر وبالتحديد من نادي الزمالك للحصول على خدماته، وأنه لا يزال يدرس تلك العروض قبل اتخاذ قراره النهائي بخصوص واجهته المقبلة".

من ناحية أخري أعلن المدرب المنذر الكبير إقامة معسكر لمتتخب تونس، لتحضير اللاعبين، بعد فترة التوقف التي قاربت 3 أشهر، وسوف يتم تجميع اللاعبين على مجموعتين خلال الشهر الجاري، وسيشهد التجمع الأول تواجد فرجاني ساسي لاعب الزمالك وفخر الدين بن يوسف مهاجم الإسماعيلي.