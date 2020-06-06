رياضة | بلماضي يكشف حقيقة رغبته في ضم نجل زيدان لمنتخب الجزائر

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 05:33 مساءً - انت الان تقراء خبر بلماضي يكشف حقيقة رغبته في ضم نجل زيدان لمنتخب الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري حقيقة الأنباء التي تم تداولها بشأن إتصاله مع لوكا زيدان حارس مرمى ريال مدريد المعار إلى راسينج سانتاندير ونجل النجم الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني الحالي من أجل تمثيل منتخب الجزائر.

وقال بلماضي في تصريحات صحفية: "لربما تم الاتصال به من طرف أشخاص منتحلين اسمي، بالنسبة لي لم يسبق لي أن تحدثت مع لوكا زيدان لا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولن أغير طريقة عملي اليوم فيما يخص معالجة ملف أي لاعب مهم للمنتخب الوطني".

وأضاف:"لذلك أنا أفند هذه الأخبار الرائجة وأغتنم الفرصة من أجل أن أقول الأمر ذاته بخصوص التواصل مع الحارس لوكا زيدان".

واختتم بلماضي تصريحاته قائلاً:"رغم أنني لم أشأ الرد في وقتها ولن أرد مستقبلاً على هذا الكذب والافتراء ما دامت المعلومة لم تأتِ على لسان المعني بالأمر".