رياضة | ريال مدريد يقترب من تجديد عقد نجمه

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 05:33 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يقترب من تجديد عقد نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام عالمية أن ريال مدريد قرر بالفعل استعادة نجمه المغربي أشرف حكيمي المعار إلى بروسيا دورتموند الألماني ليكون ضمن الفريق الأول في الموسم المقبل وذلك بعد أن قضى موسمين على سبيل الإعارة في النادي الألماني.

وأشار الصحفي نيكولو شيرا إلى أن حكيمي يلعب في بروسيا دورتموند منذ عام 2018 وأن فترة إعارته تنتهي في نهاية الموسم الحالي ويخطط الملكي إستعادته ليكون ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وأكد الصحفي نيكولو شيرا أن ريال مدريد سيجدد عقد أشرف حكيمي حتى صيف 2025 وذلك عقب عودته لصفوف النادي علمًا بأن عقده الحالي ينتهي في 2022.

وكشف الصحفي نيكولو شيرا أن حكيمي شارك مع بروسيا دورتموند 69 مباراة وسجل 12 هدفًا وصنع 17 هدف كما أبدت العديد من الأندية رغبتها في التعاقد مع النجم المغربي على رأسها يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.