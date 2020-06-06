رياضة | ضياع هدف الأهلي.. المقاولون يجدد عقد مهاجمه

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 05:33 مساءً - انت الان تقراء خبر ضياع هدف الأهلي.. المقاولون يجدد عقد مهاجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسؤولو نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح، في تجديد عقد طاهر محمد طاهر نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

ووقع طاهر اليوم على عقود تجديده مع ناديه على بياض لمدة ثلاثة سنوات مقبلة، مانعًا شائعات رحيله بنهاية الموسم الجاري.

وحصل طاهر خلال توقيعه مع ذئاب الجبل، على وعد بالرحيل في حل تلقيه أي عروض خارجيه للرحيل، خاصةً أنه يسعى للعودة إلى الدوريات الأوروبية مرة أخرى.

ورفض طاهر فكرة التوقيع لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك مفضلًا الاستمرار مع الذئاب لحين الحصول على عرض مناسب من أحد الاندية الأوربية.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد طاهر مع المقاولون العرب، بنهاية الموسم قبل ان يقوم بالتوقيع على عقود جديدة مع ناديه لإغلاق الباب أمام رحيله.

وارتبط طاهر بالانتقال إلى صفوف الأهلي، خلال الموسم الجديد، لتعويض رحيل رمضان صبحي نجم الفريق المحتمل بنهاية الموسم الجاري.

ويسعى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر، لإيجاد بديل مناسب للاعبه رمضان صبحي، مع حلول الموسم الجديد.