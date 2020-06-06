رياضة | نجم الأهلي يخرج عن صمته ويطالب بتحديد موقفه النهائي

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 05:33 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يخرج عن صمته ويطالب بتحديد موقفه النهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المعار إلى صفوف نادي إنبي، اتصالات مكثفة مع المارد الأحمر، لحسم موقفه بالفترة المقبلة.

وطالب شريف، النادي الأهلي بتحديد موقفه بصورة نهائية، خاصةً في ظل تلقيه عروض من جانب الدوريات الخليجية بالموسم الجديد.

وتلقى شريف خلال الساعات الماضية، عرضًا من جانب نادي الاتفاق السعودي، للحصول على توقيعه بالموسم الجديد، بعدما ظهر بمستوى مميز مع فريق إنبي، بالموسم الحالي.

وتواصل شريف مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، لحسم موقفه من عرض الاتفاق، ومناقشة العرض وتفاصيله سواء بالموافقة على العرض أو عودته مرة أخرى للقلعة الحمراء عقب نهاية إعارته.

Advertisements

ومن المنتظر أن يبحث السويسري رينيه فايلر المدير الفني، أمر اللاعب وعودة عدد من المعارين خلال الفترة المقبلة لتدعيم صفوفه.

وكان شريف خرج على سبيل الإعارة، إلى صفوف إنبي مع بداية الموسم الحالي، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني السابق بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي.

ويتوقف النشاط الرياضي في مصر وأغلب دول العالم بالوقت الحالي بناءً على توصية من وزارات الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.