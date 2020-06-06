رياضة | أندية إماراتية تطلب ضم ألفارو نيجريدو

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 05:33 مساءً - انت الان تقراء خبر أندية إماراتية تطلب ضم ألفارو نيجريدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اليوم أن هناك ناديان إماراتيان يرغبان في ضم النجم الإسباني المخضرم ألفارو نيجريدو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أوضحت صحيفة الاتحاد الإماراتية، "ناديين قاما بالاتصال باللاعب، ولكن التفاوض ما زال في مراحله الأولى، حيث أن المقابل المالي ومدة العقد سيكونان عاملين حاسمين في تحديد وجهة المهاجم الإسباني".

وكان نيجريدو الذي يتم 35 عاماً في أغسطس المقبل، انتقل إلى النصر بداية الموسم الماضي، وخاض 36 مباراة في دوري الخليج العربي مع الفريق، وأحرز خلالها 25 هدفاً، كما قاد النصر للفوز بلقب كأس الخليج العربي في يناير الماضي.

ويتمتع نيجريدو الذي انتقل إلى دوري الخليج العربي قادماً من بشكتاش التركي، بخبرة كبيرة، حيث لعب لعدد من الأندية الأوروبية الكبيرة، منها ريال مدريد، إشبيلية، فالنسيا، ومانشستر سيتي.