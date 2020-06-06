رياضة | أكرم توفيق يطالب الأهلي يحسم مصيره قبل مناقشة عروض الرحيل

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 05:33 مساءً - انت الان تقراء خبر أكرم توفيق يطالب الأهلي يحسم مصيره قبل مناقشة عروض الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار إلى صفوف الجونة، حسم أموره من العودة إلى القلعة الحمراء، بالموسم الجديد.

وتواصل توفيق مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، من أجل معرفة مصيره من العودة إلى صفوف الفريق، أو استمراره بالخارج خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد توفيق خلال تواصله مع النادي الأهلي، أنه يمتلك عدد من العروض للرحيل إليها بالموسم الجديد، ويرغب في حسم مصيره قبل الدخول في مفاوضات مع أي نادي.

وأبلغ عبدالحفيظ، اللاعب أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لم يحسم ملف العائدين حتى هذه اللحظة، على أن يتم معرفة كل الأمور خلال الأيام المقبلة.

ويرغب سموحة، في التعاقد مع توفيق خلال الموسم المقبل، بجانب عدد من العروض أبرزها سعي الجونة للاحتفاظ بلاعبه لمدة موسم آخر.

وترددت أنباء خلال الفترة الماضية، حول رغبة النادي الأهلي في إستعادة لاعبه مرة أخرى لتدعيم خط الوسط، في ظل تأكد رحيل حسام عاشور نهاية الموسم الجاري.

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