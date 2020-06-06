رياضة | ريال مدريد يقتحم صراع التعاقد مع إسماعيل بن ناصر

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 05:33 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يقتحم صراع التعاقد مع إسماعيل بن ناصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسئولو فريق ريال مدريد الإسباني في صراع التعاقد مع اللاعب الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب خط وسط فريق ميلان الإيطالي هذا الصيف.

ويرغب ناديي مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي في ضم بن ناصر بعد مستواه المميز مع فريقه ميلان خلال الموسم الجاري.

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وأبرز بن ناصر مستواه خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية في مصر مع منتخب بلاده الجزائر.

وأشارت تقارير إسبانية إلى أن ريال مدريد حدد بن ناصر ليكون بديل للبرازيلي كاسيميرو، حيث يرى زين الدين زيدان بأن لاعب خط وسط الريال يجب وجود بديل قوي له على مدار الموسم.

الجدير بالذكر أن ميلان حدد سعر بن ناصر وان الجزائري لن يرحل عن صفوف الفريق بأقل من سعر 50 مليون يورو وهو الشرط الجزائي في عقده.