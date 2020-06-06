شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يتعرض لحادث سير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تعرض أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لحادث سير، اليوم السبت، بحسب ما ذكره الحساب الرسمي لقناة النادي على موقع «تويتر».
ونشر الحساب الرسمي للقناة صورًا لسيارة مدافع الأهلي وقد تضررت بشدة جراء الحادث، وأرفقها بتعليق: «لاعبنا أيمن أشرف يتعرض لحادث سير.. نتمنى السلامة لنجمنا الدولي وكل لاعبينا»، دون ذكر أي تفاصيل تخص حالة اللاعب أو الحادث بشكل عام.
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