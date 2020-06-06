شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: ألغينا عضوية حلمي طولان لعدم سداد باقي الرسوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه يسعى للحفاظ على حقوق القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أنه ألغى عضوية حلمي طولان، مدرب الزمالك الأسبق، لعدم سداده قيمة رسوم العضوية.

وأوضح «منصور» في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أن حلمي طولان لم يسدد باقي رسوم العضوية العاملة الخاصة به، والتي تقدر بمبلغ ٨٠ ألف جنية، لذا تم اتخاذ إجراء قانوني بإلغاء العضوية.

وكتب «طولان» يوم الثلاثاء الماضي بعد إعلان النادي الأهلي قراراته الخاصة بملف نادي القرن وأزمة تركي آل الشيخ «كل التحية والتقدير مجلس إدارة النادي الأهلي على قراراته المحترمة الصادرة اليوم».

تغريدة «طولان» قوبلت بانتقاد شديد من جانب خالد الغندور، مقدم برنامج «زملكاوي» على قناة الزمالك، قائلاً: «حلمي طولان يرى أن قرارات الأهلي محترمة، رغم أن من ضمن هذه القرارات هو رفع قضية على نادي الزمالك بسبب ملف نادي القرن، كنت أتمنى أن يكون نادي الزمالك هو رقم 1 عند حلمي طولان ويجنب خلافاته مع رئيس النادي».

وعلق «طولان» على تصريحات «الغندور» قائلًا: «هو عشان اثبت للناس إني زملكاوي يبقي ضروري اشتم في الناس واسب والعن واتجاوز في حقهم.. هو ما ينفعش اكون زملكاوي واحترم الجميع وأقدرهم ولا اتجاوز في حقهم وأقدم للجميع صوره محترمة عن الزملكاوية المحترمين ولا عايزيني أمسك طبلة زيكم».

بعدها نشر مرتضى منصور، رئيس الزمالك، فيديو عبر صفحته بموقع «فيس بوك» فيديو يتضمن مجموعة من التصريحات لـ«طولان» أشاد خلالها بمرتضى منصور وما يقدمه لنادي الزمالك، وبعدها عرض مقطع صوتي على قناة النادي يتضمن هجوم «طولان» على فرج عامر، رئيس سموحة، والتأكيد على أنه تعدى عليه بالضرب.

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