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بارتوميو يرفض التفريط بفاتي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020

تنهال العروض على نادي ​​ الاسباني متصدر ​الدوري الاسباني​ قبل التوقف بسبب من اجل الاستغناء عن لاعبه الشاب ​انسو فاتي​ خلال فترة الانتقالات الصيفية الا ان النادي الكتالوني يرفض كافة العروض التي تقدم وهو غير مستعد بالتفريط به.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية فان احد الاندية المهمة طلب من ادارة البرسا الحصول على توقيع اللاعب الشاب مقابل 100 مليون يورو، الا ان رئيس النادي الكتالوني جوسيب ماريا ​بارتوميو​ رفض هذا الامر، مؤكدا ان اللاعب ليس للبيع ولن يقدم على خطوة التفريط به ولن يتم التفكير بالامر كليا، حيث ان بارتوميو يعتبر فاتي هو مستقبل النادي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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