بارتوميو يرفض التفريط بفاتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020

تنهال العروض على نادي ​برشلونة​ الاسباني متصدر ​الدوري الاسباني​ قبل التوقف بسبب كورونا من اجل الاستغناء عن لاعبه الشاب ​انسو فاتي​ خلال فترة الانتقالات الصيفية الا ان النادي الكتالوني يرفض كافة العروض التي تقدم وهو غير مستعد بالتفريط به.



وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية فان احد الاندية المهمة طلب من ادارة البرسا الحصول على توقيع اللاعب الشاب مقابل 100 مليون يورو، الا ان رئيس النادي الكتالوني جوسيب ماريا ​بارتوميو​ رفض هذا الامر، مؤكدا ان اللاعب ليس للبيع ولن يقدم على خطوة التفريط به ولن يتم التفكير بالامر كليا، حيث ان بارتوميو يعتبر فاتي هو مستقبل النادي.