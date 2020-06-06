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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بارتوميو يرفض التفريط بفاتي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020
تنهال العروض على نادي برشلونة الاسباني متصدر الدوري الاسباني قبل التوقف بسبب كورونا من اجل الاستغناء عن لاعبه الشاب انسو فاتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الا ان النادي الكتالوني يرفض كافة العروض التي تقدم وهو غير مستعد بالتفريط به.
وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية فان احد الاندية المهمة طلب من ادارة البرسا الحصول على توقيع اللاعب الشاب مقابل 100 مليون يورو، الا ان رئيس النادي الكتالوني جوسيب ماريا بارتوميو رفض هذا الامر، مؤكدا ان اللاعب ليس للبيع ولن يقدم على خطوة التفريط به ولن يتم التفكير بالامر كليا، حيث ان بارتوميو يعتبر فاتي هو مستقبل النادي.
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