شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر براون: قضية فريق ويليامز يتم التعامل معها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020 كشف المدير الرياضي للفورمولا 1 ​روس براون​ انه هناك عدة شارين محتملين لفريق ويليامز الذي يمر في ازمة مالية خانقة. وكانت إدارة الفريق قد قررت عرضه للبيع من اجل إنقاذه. من جهته قال براون الى Motorsport.com: "إن وضع فريق ويليامز يجب ان يتم التعامل معه، وهناك عدجة شارين جديين يدرسون إمكانية شرائه وسوف يتم تقديم عرض في الوقت المناسب".

تجدر الإشارة ان فريق ويليامز هو من انجح الفرق في تاريخ الفورمولا 1 لكن ازمته المالية التي بدأت منذ عدة سنوات اثرت عليه كثيرًا.

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