المفاوضات بشأن العقد بين ميسي وبرشلونة ستبدا هذا الاسبوع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020

يبدو ان مفاوضات تجديد عقد نجم ​برشلونة​ وقائدة الارجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق ستبدأ هذا الشهر حيث سعى رئيس النادي جوسيب ماريا ​بارتوميو​ في فترة سابقة بدء المفاوضات لتمديد عقد البرغوت الارجنتيني الى ما بعد عام 2021 هذا الموسم، الا انه تم تأجيل هذا الامر لاسباب مختلفة.



وافادت صحيفة "ماركا" الاسبانية انه من الممكن ان يبدا الطرفان المحادثات بشأن التمديد في الأسبوع المقبل، وهي ستكون تمهيدية فقط في الوقت الحالي، على ان يتم الجزء الاكبر من المفاوضات في الموسم المقبل، وسيترأس مفاوضات النادي بارتوميو نفسه إلى جانب الرئيس التنفيذي أوسكار غراو، بينما يمثل ميسي والده خورخي.

ميسي يرغب في المحافظة على خيار قدرة الغاء عقده في نهاية كل موسم مثلما هو الحال حاليا، وهو سيبلغ 33 عاما بعد ايام من هذا الشهر ورغم انه في حالة جيدة حاليا الا انه يرغب في ان تكون نهاية مسيرته في برشلونة جيدة.