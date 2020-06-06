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بلماضي يوضح حقيقة اتصاله بلوكا زيدان وجوناثان شميد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020

نفى ​جمال بلماضي​ مدرب المنتخب الجزائري بشكل قاطع أي اتصال مع لاعب نادي فرايبورغ الألماني ​جوناثان شميد​ ، و ​لوكا زيدان​ حارس مرمى راسينغ سانتاندير الاسباني .

جاء ذلك في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم .

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وكذب بلماضي اللاعب جوناثان شميد الذي اكد في مقابلة لمجلة فرانس فوتبول ان المدرب اتصل به وتناقلتها وسائل إعلام أخرى .

ونفى المدرب الجزائري بشكل قاطع ان يكون قد تحدث بشكل مباشر او غير مباشر مع اللاعب كذلك اكد انه لم يتصل ايضا بلوكا زيدان الذي تناقلت بعض وسائل الاعلام اسمه .

واضاف انه لن يغير طريقة عمله عندما يتعلق الامر باستدعاء لاعب يهم المنتخب الوطني .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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