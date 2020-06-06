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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلماضي يوضح حقيقة اتصاله بلوكا زيدان وجوناثان شميد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020
نفى جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري بشكل قاطع أي اتصال مع لاعب نادي فرايبورغ الألماني جوناثان شميد ، و لوكا زيدان حارس مرمى راسينغ سانتاندير الاسباني .
جاء ذلك في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم .
وكذب بلماضي اللاعب جوناثان شميد الذي اكد في مقابلة لمجلة فرانس فوتبول ان المدرب اتصل به وتناقلتها وسائل إعلام أخرى .
ونفى المدرب الجزائري بشكل قاطع ان يكون قد تحدث بشكل مباشر او غير مباشر مع اللاعب كذلك اكد انه لم يتصل ايضا بلوكا زيدان الذي تناقلت بعض وسائل الاعلام اسمه .
واضاف انه لن يغير طريقة عمله عندما يتعلق الامر باستدعاء لاعب يهم المنتخب الوطني .
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