بلماضي يوضح حقيقة اتصاله بلوكا زيدان وجوناثان شميد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020

نفى ​جمال بلماضي​ مدرب المنتخب الجزائري بشكل قاطع أي اتصال مع لاعب نادي فرايبورغ الألماني ​جوناثان شميد​ ، و ​لوكا زيدان​ حارس مرمى راسينغ سانتاندير الاسباني .



جاء ذلك في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم .

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وكذب بلماضي اللاعب جوناثان شميد الذي اكد في مقابلة لمجلة فرانس فوتبول ان المدرب اتصل به وتناقلتها وسائل إعلام أخرى .

ونفى المدرب الجزائري بشكل قاطع ان يكون قد تحدث بشكل مباشر او غير مباشر مع اللاعب كذلك اكد انه لم يتصل ايضا بلوكا زيدان الذي تناقلت بعض وسائل الاعلام اسمه .

واضاف انه لن يغير طريقة عمله عندما يتعلق الامر باستدعاء لاعب يهم المنتخب الوطني .