شكرا لقرائتكم الزمالك يجدد رفض تجديد إعارة أحمد رفعت للاتحاد السكندري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدد مسئولو الزمالك، رفض تمديد إعارة أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق المعار للاتحاد السكندرى، وذلك بسبب رغبة مسئولى النادى الأبيض فى عودة اللاعب، خاصة أنه حال صدور أي قرار جديد بشأن عدم عودته إلى الفريق سيكون الاتجاه إلى البيع النهائى للحصول على مقابل مالى كبير مقابل ذلك الأمر بعد رفض مجلس إدارة النادى لمبدأ تجديد الإعارات للاعبين المتألقين للاستفادة من جهودهم سواء على المستوى الفني أو المالى.

وشهدت الساعات الماضية تأكيدات جديدة من طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى، برغبة ناديه فى استمرار أحمد رفعت بين صفوف الفريق السكندرى فى الموسم المقبل، أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن أحمد رفعت سيعود للنادي بعد إنتهاء إعارته للاتحاد السكندري ومعه أحمد فتوح لاعب الفريق المعار لسموحة، قائلا: "رزاق سيسية لاعب الفريق المعار للاتحاد سيتم بيعه وإذا لم يتم وصول عروض له سيعود للزمالك، وكشف مرتضى منصور أنه صفقتين ستكونان مفاجأة لجماهير نادي الزمالك لحين انتهاء المفاوضات معهم، معلقاً :"الزمالك لم يفاوض وليد أزاروا وباهر المحمدي كما يردد البعض".

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وتحدث مرتضى منصور عن انشاء استاد القلعة البيضاء الجديد وفرع النادي فى 6 أكتوبر، مؤكداً أن ناديه يُجهز لإنشاء ستاد عالمي في 6 اكتوبر يليق بنادي الزمالك وجماهيره العريضة وأعضائه المحترمين وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور وضع عدد من اللافتات الكبيرة على أسوار النادي تحمل جملة "نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات".

فيما يدرس مسئولو الزمالك الحصول على توقيع الأنجولى آرى بابل، جناح أول أغسطس الأنجولى، إلكترونيًا، وعدم انتظار حضوره إلى القاهرة من أجل توقيع عقود انضمامه إلى النادى، خاصة بعد تأجيل الحصول على توقيعه خلال الفترة الماضية، انتظاراً لقدومه إلى القاهرة وخضوعه للكشف الطبى ثم التوقيع، إلا أن الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا وتعليق الطيران حال دون ذلك.