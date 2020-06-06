شكرا لقرائتكم هشام نصر: متحف الحضارات الإسلامية الأقرب لاستضافة قرعة مونديال اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد، أن متحف الحضارة الإسلامية الأقرب حتى الأن إلى إستضافة قرعة كأس العالم مصر 2021 المقر إنطلاقه العام المقبل بعدما تفقده وزير الشباب و الرياضة بصحبة اللجنة المنظمة الأسبوع الماضى برفقة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وعضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية المصرية.

يتمسك الاتحاد الدولى لكرة اليد برئاسة حسن مصطفى بإقامة كأس العالم للرجال 2021، والمقرر تنظيمه فى مصر فى موعده حتى الآن، حيث إن منظومة الاتحاد الدولى تعمل من الآن على تسهيل الأمور التنظيمية فى ظل أزمة فيروس كورونا التى طالت العالم أجمع.

Advertisements

وحدد الاتحاد الدولى لكرة اليد، برئاسة حسن مصطفى، عدة احتياطات طبية لاستئناف أنشطة كرة اليد فى ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد، فى محاولة لمنع انتشار العدوى بين العاملين فى قطاع كرة اليد، لضمان تنفيذ الحد الأقصى من الاحتياطات الطبية لحماية اللاعبين والمدربين والحكام والأجهزة وأى شخص من المعنين فى أنشطة كرة اليد.

فيما إستقر مسئولو اتحاد كرة اليد على خوض منتخب الفراعنة معسكر مفتوح فى المركز الأوليمبى فى النصف الثانى من يونيو الجارى ، وكشف مؤمن صفا على التزام اللاعبين بالتدريبات المنفردة التى تم إرسالها لهم من أجل رفع اللياقة البدنية، مشيرا إلى أنه لا يزال يوجد أمور تنظيمية من المحتمل أن يتم تعديلها وفقا للمستجدا فى اجتماع الجلس المقتوح حتى الأسبوع المقبل .