شكرا لقرائتكم رسالة بن شرقى وأوناجم عبر وكيلهما تؤكد رغبتهما فى الاستمرار مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل المغربى كريم بلق، وكيل الثنائى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبى فريق الزمالك، مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك، للتأكيد له إن الثنائى سيتواجدا فى القاهرة حال رغبة النادى الأبيض فى عودتهما مع أول طائرة تتحرك من المغرب إلى القاهرة، عقب انتهاء تعليق رحلات طيران، للتأكيد أن الثنائى لديهما رغبة فى الاستمرار بقلعة ميت عقبة، بعد الأنباء المختلفة حول العروض التى وصلت إلى الثنائى خلال الفترة الماضية.

ويحرص أمير مرتضى على التواصل بصورة مستمرة مع بن شرقى وأوناجم، من أجل الاطمئنان على أحوالهما وخوضهما التدريبات بصفة منتظمة فى ظل تواجدهما فى المغرب، لتوقف النشاط الرياضى فى مصر، ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث أكد أمير مرتضى للثنائى رغبة النادى فى استمرارهما ضمن صفوف الفريق.

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وقام مسئولو الزمالك بتأجيل أية أمور تخص استدعاء الثلاثى التونسى فرجانى ساسى والمغربى أشرف بن شرقى ومواطنه محمد أوناجم، لاعبى الفريق المتواجدين فى بلادهم، لحين حسم مصير بطولة الدورى الممتاز، حيث يفضل مسئولو النادى الأبيض انتظار حسم مصير الموسم الكروى فى مصر قبل التحرك فى أي أمر يخص الثلاثى خاصة بعد انضمام ساسى إلى معسكر منتخب بلاده المقرر إقامته خلال الشهر الجارى.

ويرى مسئولو الزمالك أن انضمام ساسى إلى معسكر منتخب تونس، سيفيد بشكل كبير فى حفاظ اللاعب على لياقته البدنية والفنية، لذا تم إرجاء أية أمور تخص استدعاء الثلاثى لحين حسم مصير المنافسات المحلية فى مصر، فى ظل توقف النشاط الكروى حاليا، ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا بعد تعليق النشاط منذ شهر مارس الماضى.

وقرر منذر الكبير، المدير الفني للمنتخب التونسى، استدعاء فرجانى ساسى إلى جانب فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلى، للمعسكر المقرر إقامته خلال شهر يونيو الجارى، وذلك للمرة الأولى منذ أزمة وباء فيروس كورونا المستجد الذى انتشر في مختلف دول العالم منذ شهر مارس الماضى، فيما استبعد على معلول نجم النادى الأهلى من القائمة، ذكر موقع " foot24" التونسى، أن الاتحاد التونسى لكرة القدم قرر استئناف نشاط منتخب "نسور قرطاج" الذي توقف منذ نوفمبر الماضي، حيث كان من المفترض أن يلعب منتخب تونس في مارس الماضي ضد تنزانيا ذهابا وإيابا ومواجهة ليبيا في هذا الشهر ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 قبل أن يتم تأجيل المباريات بسبب فيروس كورونا.