شكرا لقرائتكم إدارة الزمالك تعرض التونسي حمزة المثلوثي على كارتيرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
استطلع مسؤولو نادي الزمالك رأي الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لضم التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لفريق الصفاقسي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل انتهاء عقد اللاعب مع ناديه.
وكانت الفترة الماضية شهدت تواصل مسؤولي الزمالك مع اللاعب وترحب الظهير الأيمن بالانتقال للقلعة البيضاء بداية من الموسم المقبل بعد رغبته في خوض تجربة جديدة.
وسبق ورفض اللاعب عرضا من الدوري الإماراتي ورحب بالانتقال للفريق الأبيض، ويتواجد المثلوثي حاليا في تجمع المنتخب التونسي للاعبين المحليين.
وأكد مصدر بنادي الزمالك أنه في حالة قرار مسؤولي النادي بالتعاقد مع ظهير أجنبي سيكون المثلوثي هو الأقرب للانتقال للفريق الأبيض في ظل موافقته على اللعب للقلعة البيضاء.
وتسير أمور النادي الأبيض على ما يرام قبل توقف نشاط كرة القدم نتيجة لتفشي فيروس كورونا حول العالم، حيث حققت كتيبة باتريس كارتيرون لقبي السوبر المحلي والأفريقي في أسبوع واحد على حساب العملاقين، الأهلي والترجي.
دائمًا ما يكون ميركاتو الزمالك ذات طابع خاص على وجه التحديد خصوصًا في ظل وجود مرتضى منصور على رأس إدارة النادي وهو ممن يحبذون إجراء صفقات كثيرة ودعم الفريق بكل موهبة تبرز على الساحة المصرية والأفريقية.
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