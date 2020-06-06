شكرا لقرائتكم إدارة الزمالك تعرض التونسي حمزة المثلوثي على كارتيرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

استطلع مسؤولو نادي الزمالك رأي الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لضم التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لفريق الصفاقسي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل انتهاء عقد اللاعب مع ناديه.

وكانت الفترة الماضية شهدت تواصل مسؤولي الزمالك مع اللاعب وترحب الظهير الأيمن بالانتقال للقلعة البيضاء بداية من الموسم المقبل بعد رغبته في خوض تجربة جديدة.

وسبق ورفض اللاعب عرضا من الدوري الإماراتي ورحب بالانتقال للفريق الأبيض، ويتواجد المثلوثي حاليا في تجمع المنتخب التونسي للاعبين المحليين.

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وأكد مصدر بنادي الزمالك أنه في حالة قرار مسؤولي النادي بالتعاقد مع ظهير أجنبي سيكون المثلوثي هو الأقرب للانتقال للفريق الأبيض في ظل موافقته على اللعب للقلعة البيضاء.