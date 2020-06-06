شكرا لقرائتكم لاعبو دوري السلة الأميركي يناقشون بعض التفاصيل قبل الاستئناف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - طلب لاعبو دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين مزيدا من المناقشات مع مسؤولي رابطة الدوري، قبل التوقيع على خطط استئناف الموسم الشهر المقبل في أورلاندو بعد تعليقه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب بيان يوم الجمعة.
وقالت رابطة اللاعبين المحترفين إن مجلس ممثلي اللاعبين وافق على خوض جولة محادثات مع رابطة الدوري حول سيناريو استئناف الموسم بمشاركة 22 فريقا من أصل 30.
جاء في البيان بعد اتصال عبر الهاتف ضم ممثلي اللاعبين "يبقى التفاوض على تفاصيل عديدة، ويتطلب قبول السيناريو توصل جميع الأطراف إلى اتفاق بشأن جميع القضايا المرتبطة باللعب".
وأشارت شبكة "إي إس بي إن" أن اللاعبين وافقوا في المبدأ على خطة استئناف الدوري مع 22 فريقا، لكنهم بحاجة إلى تسوية التفاصيل الدقيقة.
وكان مجلس إدارة الرابطة أعطى الضوء الأخضر يوم الخميس على استئناف الموسم في مجمع ديزني وورلد في أورلاندو بولاية فلوريدا في 31 يوليو.
كانت هذه تفاصيل خبر لاعبو دوري السلة الأميركي يناقشون بعض التفاصيل قبل الاستئناف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.