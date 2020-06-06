شكرا لقرائتكم بريشيا يقرر الاستغناء عن "المشاغب" بالوتيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف تقرير إخباري يوم السبت أن نادي بريشيا الإيطالي لكرة القدم بدأ إجراءات الاستغناء عن ماريو بالوتيلي بسبب تغيبه عن الجلسات التدريبية للفريق، علما بأن اللاعب قدم شهادة طبية لتبرير غيابه.

ونشرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" يوم السبت عنوانا رئيسيا حمل كلمة "مفصول"، وقد ركزت وسائل الإعلام الإيطالية على علاقة بالوتيلي بناديه، التي تدهورت منذ توقف منافسات الدوري في أوائل مارس الماضي بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال دييغو لوبيز، ثالث مدرب لفريق بريشيا هذا الموسم، في تصريحات لصحيفة "إل كورييري ديلا سيرا" : اعتقدت أن اللعب في مدينته سيدفعه لتقديم الكثير مع الفريق، لقد كان لديه الكثير ليقدمه، لكن كان يجب أن يفعل أكثر من ذلك بكثير. هذه هي الحقائق، وبالتالي من الطبيعي أن أشعر بخيبة أمل.

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ويرجح أن خلافات نشبت بين المهاجم بالوتيلي والنادي حول التدريبات التي فرضت على اللاعبين في منازلهم خلال فترة الإغلاق العام في إيطاليا، التي استمرت شهرين وانتهت في أوائل مايو الماضي، وتزايدت الخلافات بعدها عندما ادعى بالوتيلي أنه يعاني من مشكلات معوية.

وكان بالوتيلي (29 عاماً) قد انضم إلى بريشيا في أغسطس الماضي بعد أن قضى ثلاثة مواسم في فرنسا، إذ لعب لفريقي نيس ومارسيليا، وقد سبق له اللعب لإنتر ميلان ومانشستر سيتي وميلان وليفربول، كما خاض بالوتيلي 36 مباراة مع المنتخب الإيطالي سجل خلالها 14 هدفا، لكن لم يجر استدعائه للمنتخب منذ عام 2018 .

ويحتل بريشيا المركز العشرين الأخير في الدوري الإيطالي الذي تستأنف منافساته في 20 يونيو، إذ تتبقى 12 مرحلة على نهايته.