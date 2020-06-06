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رفض مفاوضات الزمالك مع إسماعيل الحداد

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قام مصدر موثوق من داخل نادي الزمالك بالكشف على أن مسئولين نادي الزمالك لم يقوموا نهائياً بالدخول في مفوضات مع جناح الفريق الأول الخاص بكرة القدم في نادي الوداد المغربي اللاعب إسماعيل الحداد من أجل الانتقال إلى الفريق وذلك طوال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن الجدير بالذكر أن الأخبار المنتشرة مؤخراً هي دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع اللاعب إسماعيل الحداد وقام مسئولو نادي الزمالك بنفي هذا الخبر بشكل نهائي وأكد المصدر أن نادي الزمالك لم يوم بالدخول في أي مفاوضات من أجل ضم اللاعب حداد للنادي الأبيض مع العلم أن نادي زمالك يضم عدد كبير من اللاعبين من الخط الأمامي.

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