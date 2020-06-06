تقرير.. إتمام الزمالك التعاقد مع بابل يضيف له هوية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

"هناك العديد من العروض لدى موكلي ومن بينهم نادي بالإمارات، لكن يبقى الزمالك النادي المفضل لبابل فهو يرى أن الانتقال للزمالك الوجهة الأكثر إثارة له في الوقت الحالي".. بهذه الكلمات علق جيسيو رودريجيز وكيل أعمال الجناح الأنجولي آري بابل لاعب بريميرو دي أوجوستو الأنجولي، لصحف محلية في بلاده على مستقبل اللاعب صاحب الـ 26.

وهي الكلمات التي تُشير إلى أن إتمام التعاقد بين الزمالك والجناح الأنجولي أصبح قريباً وحال إتمام الصفقة سيضيف أري بابل هوية جديدة للقلعة البيضاء.

الزمالك لم يتعاقد طيلة تاريخه مع لاعب أنجولي فسيكون بابل هو أول لاعب أنجولي بالقلعة البيضاء كما أن الكرة المصرية لم تشهد ظهوراً مُكثفاً للاعبين الأنجوليين.

ولعل أبرز اللاعبين الأنجوليين في مصر كانوا في النادي الأهلي وهم: الظهير الأيسر التاريخي سيباستياو جيلبرتو ومن بعده المهاجم فلافيو أمادو ثم ايفلينو قبل أن يتعاقد الأهلي مع جيرالدو في صيف 2018.

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أري بابل، كان سينضم رفقة مواطنيه السابقيه للنادي الأهلي في عام 2017 ولكن لم تتم الصفقة، فيقول مصدر بالنادي الأهلي لمصراوي:"حاولنا ضمه خلال لعبه في البرتغال ولكن النادي غالى في المطالب المادية".

وأضاف المصدر:"بابل رحّب بالانتقال للأهلي، خاصة وأن اللاعب كان يعرف باهتمام القلعة الحمراء به منذ تواجد مارتن يول على رأس الجهاز الفني للفريق ولم نرسل عرضًا رسميا لسبورتنج لشبونة لشراء اللاعب، ولكن هناك اتصالات مفتوحة بيننا".

بابل كان قد خرج في مطلع عام 2017 للاحتراف بصفوف سبورتينج لشبونة قادماً من فريقه أول أغسطس ولكنه لم يظهر بالصورة المتوقعة؛ حيث شارك مع الفريق الرديف خلال 31 فصنع هدفاً وحيداً لزملائه ليعود مرة أخرى لبلاده.

فهل تتم هذه المرة مفاوضات جلب اللاعب لمصر ولكن للزمالك ليضيف له الهوية الأنجولية؟