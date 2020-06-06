"عملية حسابية" لتحديد بطل الدوري الإيطالي في حال تعذر استكماله

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وافقت رابطة الدوري الإيطالي، في وقت متأخر من أمس الجمعة، على خطة يمكن من خلالها عدم تحديد بطل للدوري إذا توقف الدوري مرة أخرى، بعد استئنافه وفقا لما هو مخطط له يوم 20 يونيو الجاري.

وسيتم مناقشة قرار العشرين ناديا، الناشطين في دوري الدرجة الأولىـ خلال اجتماع سينعقد بعد غد الاثنين مع الاتحاد الإيطالي، والذي تقدم بحل حسابي لتحديد الفائز باللقب والهابطين في حال تعذر استكمال المسابقة.

وتضيف طريقة الاتحاد الإيطالي النقاط الحالية الكاملة لمتوسط النقاط مضروبا في المباريات المتبقية. متوسط النقاط – عدد النقاط كاملة مقسوما على المباريات التي لعبت- يكون متوازنا بالنسبة للمباريات التي تقام على أرض الفريق وخارجها.

وتريد الأندية أن يتم منح لقب الدوري فقط إذا تم حسمه حسابيا في وقت تعذر استكمال المسابقة، وهي قاعدة تطبق أيضا على الأندية الثلاثة التي تهبط.

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ويتصدر يوفنتوس حاليا الترتيب بفارق نقطة أمام لاتسيو مع تبقي 12 جولة على نهاية المسابقة.

ومع انحسار وباء فيروس كورونا من البلاد، سمحت الحكومة باستئناف مسابقة كأس إيطاليا الجمعة المقبل، والدوري، الذي توقف مطلع مارس الماضي، بعده باسبوع مع إقامة الـ12 الجولة المتبقية بدون حضور جمهور.

ومع ذلك، تعني إجراءات السلامة إجراء فحوص بشكل دوري وخضوع الفريق ككل لحجر صحي لمدة 14 يوما إذا جاءت نتيجة فحص لاعب أو عامل بالفريق إيجابية، وهو ما قد يهدد استكمال الموسم.

في الوقت نفسه، استقر الاتحاد الإيطالي على استخدام قاعدة إجراء خمس تبديلات في المباراة بدلا من ثلاث.