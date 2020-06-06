مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي كواليس إنهاء أزمة هندريك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي

أكد مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، أن النادي توصل لاتفاق مع هندريك هلمكه لاعب وسط الفريق السابق، لتسوية مستحقاته وأنه سيتم سدادها على أقساط.

وكان هندريك هلمكه لاعب الأهلي السابق، قال في تصريحات لمصراوي، بأنه توصل إلى اتفاق مع إدارة النادي للحصول على قيمة الغرامة الموقعة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لصالحه بشأن مستحقاته بعد فسخ عقده بدون اتفاق بين الطرفين صيف 2015. (طالع التفاصيل)

وكشف مصدر بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، كواليس إنهاء أزمة هندريك: "العقود التي قام اللاعب بالتوقيع عليها كان بها أخطاء، حيث أنها كُتبت باللغة العربية وهذا ضد لوائح الفيفا".

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وأضاف: "واللائحة أيضاً وقع عليها باللغة العربية وهذا ضد لوائح الفيفا ومحل إقامة اللاعب سُجل على النادي الأهلي".

وتابع المصدر تصريحاته لمصراوي: "محامي النادي الأجنبي مونتيري قال أنه لا يوجد أمل في الاستئناف الذي قمنا بتقديمه، وبناء عليه إدارة النادي قررت عدم المجازفة".

وواصل: "وتفادت الإدارة دفع ٥٢ ألف فرانك بالاضافة لفوائد جديدة، وبعد مفاوضات مع اللاعب تم التوصل إن المبلغ بدل ما يتم دفع مليون و٢٥٠ الف دولار، سيكون المبلغ ٩٢٠ الف دولار فقط".

واختتم المصدر تصريحاته: "سيتم تقسيط المبلغ على مدار ١٥ شهراً، وهذا يُعتبر انتصار للإدارة الحالية في هذا الملف".