"التضحية بالدور التمهيدي".. الكاف يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

قالت صحيفة " le360" المغربية إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر إلغاء الدور التمهيدي لبطولات الأندية الأفريقية 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وما ترتب عليه من حالة تخبط في مواعيد اللقاءات المتبقية من النسخة الحالية لبطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية.

وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أعلنت أربعة اقتراحات تخص بطولتي الأندية، لتحدد شكل المسابقة في ظل الرغبة في تقليص مدتها بعد البداية المتأخرة . (مزيداً من التفاصيل)

ووفقا للصحيفة المغربية فقد قررت لجنة الطوارئ بالاتحاد الافريقي إلغاء الدورالتمهيدي في البطولتين الأفريقيتين، على أن تنطلق المنافسات، بدء من مباريات دور الـ 64 ودور الـ 32 في شهر أكتوبر، فيما يقام دور المجموعات الـ (16) في شهر نوفمبر، مع وجود سيناريو تم الاتفاق حول باقي المنافسات.

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وقررت لجنة الطوارئ تعديل مواعيد قيد اللاعبين بسبب التغيرات التي ستطرأ على النسخة المقبلة من البطولتين، لتكون فترة القيد الأول من 1 إلى 20 سبتمبر، على أن تكون الثانية في الفترة من 21 إلى 30 سبتمبر، مع التنبيه على عدم مشاركة اللاعبين الذين تم تسجيلهم في الفترة الثانية، قبل دوري 16 من المسابقتين الإفريقيتين، مع إلغاء الغرامات المالية المترتبة عن ذلك.

وكانت إدارة المسابقات قد اقترحت إلغاء دور الثمانية، مع الحفاظ على دور المجموعات بشكله المعتاد، على أن يتأهل أربعة فرق فقط متصدرة للمجموعات إلى الدور قبل النهائي مباشرةً و إقامة الدور قبل النهائي من مباراة واحدة فقط لكل مواجهة بين فريقين، على أن تكون المباراة في نفس الدولة المستضيفة للدور النهائي في هذه النسخة لعب الأدوار النهائية خلال فترة إقامة كأس أمم أوروبا 2021 وعدم الاضطرار إلى إنهاء المسابقة قبلها، وذلك بسبب البداية المتأخرة للمسابقات في أكتوبر 2020 قبل أن تختار إلغاء الأدوار التمهيدية.

الجدير بالذكر أن لائحة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، تنص على أن الدوريات المحلية التي تُلغي أو لا تقام لأي سبب يكون من حق الأندية التي شاركت في النسخة الحالية تمثيل دولها في النسخة المقبلة، وهو ما فضلت الإدارة الاعتماد عليه.