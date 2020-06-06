رفض مسؤولي مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني، عرض مغري لبيع أنسو فاتي جناح الفريق الأول لكرة القدم في البارسا خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.
وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية اليوم السبتأنه كان هناك عرض من نادي أوروبي كبير لضم فاتي مقابل 100 مليون يورو، لكن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة قام رفض العرض بشكل نهائي.
ورد بارتوميو على العرض الأوروبي بأن أنسو فاتي ليس للبيع ولا توجد نية لدى النادي الكتالوني في الإستغناءعن خدمات اللاعب ،، رغم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي الكتالوني بسبب توقف النشاط مع فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يرفض بيع فاتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.