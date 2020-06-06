برشلونة يرفض بيع فاتي

رفض مسؤولي مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني، عرض مغري لبيع أنسو فاتي جناح الفريق الأول لكرة القدم في البارسا خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية اليوم السبت

أنه كان هناك عرض من نادي أوروبي كبير لضم فاتي مقابل 100 مليون يورو، لكن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة قام رفض العرض بشكل نهائي.

ورد بارتوميو على العرض الأوروبي بأن أنسو فاتي ليس للبيع ولا توجد نية لدى النادي الكتالوني في الإستغناءعن خدمات اللاعب ،، رغم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي الكتالوني بسبب توقف النشاط مع فيروس كورونا.